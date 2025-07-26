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مذكرة تفاهم بين مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ومكتب تحالف الحضارات الأممي

السبت ٢٦ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٩ صباحاً
مذكرة تفاهم بين مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ومكتب تحالف الحضارات الأممي
المواطن - فريق التحرير

وقع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري اليوم، مذكرة تفاهم مع مكتب تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة (UNAOC)، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز الشراكات والتعاون الدولي، وترسيخ قيم الوسطية والتسامح والتعايش، والإسهام في بناء الصورة الحقيقية عن المملكة على الصعيد العالمي.

وتهدف المذكرة إلى تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة تسهم في تعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات، ومكافحة خطاب الكراهية، وتعزيز القيم الإنسانية والمشتركات والاندماج الاجتماعي، بالإضافة إلى المساهمة في دعم خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية.

كما تشمل المذكرة تبادل المعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في تنظيم الفعاليات والبرامج على المستوى الدولي، وتطوير مبادرات معرفية دولية مشتركة تُسهم في نقل المعرفة وبناء القدرات.

وقد مثّل مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري في توقيع المذكرة، الأمين العام الدكتور عبدالله الفوزان، فيما مثّل مكتب تحالف الحضارات الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس.

وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أهمية الشراكة في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتعزيز التفاهم بين الشعوب، وبناء مجتمعات أكثر احترامًا وتسامحًا، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030 في تعزيز حضورها الدولي من خلال مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التواصل والتفاهم بين المجتمعات على المستوى الدولي.

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