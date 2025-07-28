مقتل 6 أشخاص في جراء إطلاق نار ببانكوك

لقي ستة أشخاص مصرعهم اليوم، عندما فتح مسلّح النار في أحد الأسواق بمدينة بانكوك في تايلند.

وأشارت الشرطة التايلاندية إلى أن عدد القتلى يشمل المسلح الذي انتحر، وأنها تجري تحقيقات لمعرفة هويته ودوافع الواقعة.

وأضافت أن الخمسة الذين قُتلوا على يد المسلّح كانوا حراس أمن في السوق.