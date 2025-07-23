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منها تقرير حادث.. تدشين خدمات جديدة للأمن العام في أبشر

الأربعاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٠ مساءً
منها تقرير حادث.. تدشين خدمات جديدة للأمن العام في أبشر
المواطن - واس

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّن معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، عددًا من خدمات الأمن العام الجديدة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وذلك في ملتقى التحول الرقمي (التقنية والمستقبل)، المقام بمقر الأمن العام في مدينة الرياض.

وشهد التدشين إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة في منصة “أبشر أفراد”، كخدمة نقل ملكية مركبة إلى منشأة، وخدمات الأسلحة الهوائية (نقل ملكية الأسلحة الهوائية وتجديد رخصها).

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وشملت الخدمات المدشنة في “أبشر أعمال” خدمة “تقرير حادث”، وخدمات القطع الصخري، تضمنت إلغاء تصريح استعمال مواد القطع الصخري، وإلغاء تصاريح الصرف والنقل الصخري، وإضافة مواد جديدة لتصاريح الاستعمال.

وتأتي هذه الخدمات الجديدة في إطار تعزيز جهود وزارة الداخلية في التحول الرقمي، ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال توفير خدمات مؤتمتة تسهم في تسهيل إجراءات المستفيدين، وتقليل الوقت والجهد دون الحاجة لمراجعة مقار القطاعات الأمنية.

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