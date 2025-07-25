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موجة حارة على المنطقة الشرقية

الجمعة ٢٥ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٥ مساءً
موجة حارة على المنطقة الشرقية
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد- اليوم-، من موجة حارة على المنطقة الشرقية، تتراوح درجتها بين (47 – 48) درجة مئوية، وتشمل كلًا من محافظات: الخفجي، والنعيرية، وقرية العليا والهجر والمراكز التابعة لها.

وأوضح المركز، أن بداية الإنذار من الساعة الـ 11 صباحًا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 4 مساءً.

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