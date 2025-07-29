نظام الإحصاء الجديد.. مرحلة نوعية في مسيرة التحول الإحصائي في السعودية

رفع وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل بن فاضل الإبراهيم، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإحصاء، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة تأتي تأكيدًا للدعم والتمكين الذي يحظى به القطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن نظام الإحصاء يمثل مرحلة نوعية في مسيرة التحول الإحصائي في المملكة، كما سيسهم في تطوير العمل الإحصائي وتعميق أثره في دعم الخطط التنموية.

نظام الإحصاء

ويعد نظام الإحصاء إطارًا تنظيميًا حديثًا لحوكمة ورفع جودة الإحصاءات، وفقًا للمبادئ والمعايير الإحصائية الدولية. كما سيساهم النظام في تحقيق توجهات المملكة نحو تعزيز الشفافية وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من استخدام الإحصاءات في صناعة القرار، للوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري: أن موافقة مجلس الوزراء على نظام الإحصاء تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الإحصائي من القيادة الرشيدة، وهو ثمرة عمل تكاملي بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، ودراسة مستفيضة للتجارب الإحصائية المحلية والدولية. حيث سيسهم النظام في زيادة فعالية العمل الإحصائي وتعزيز شموليته، وتطوير المنظومة الإحصائية وفق أفضل الممارسات الدولية.

الجدير بالذكر أن نظام الإحصاء سوف يحل محل نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 07/ 12/1379هـ، ونظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 23/04/1391ه.