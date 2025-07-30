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بقيمة إجمالية بلغت 663 مليار ريال في عام 2024

نمو الصكوك وأدوات الدين في السعودية بنسبة 20%

الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٣ مساءً
نمو الصكوك وأدوات الدين في السعودية بنسبة 20%
المواطن - واس

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حققت الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية لعام 2024، نموًا بنسبة (20%) مقارنة بالعام السابق، وبقيمة إجمالية بلغت (663.5) مليار ريال.

وتعمل المملكة على تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين التي تعد إحدى قنوات التمويل الرئيسية، وذلك عبر تنظيم وتمكين نشاط صناعة السوق لأدوات الدين.

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وأصدرت هيئة السوق المالية (25) قرارًا للترخيص لمؤسسات سوق مالية جديدة، لتصل عدد مؤسسات السوق المالية المرخص لها إلى (186) مؤسسة بنهاية العام 2024، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السـوق المالية عن العام السابق بنسبة (29.6%) لتصل إلى (17) مليار ريال، وتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة بلغت نسبتها (39.3%) عن العام السابق.

وصرحت هيئة السوق المالية لـ (4) نماذج تقنية مالية، شـملت تصاريح لنموذج توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، ونموذج المستشار الآلي، ونموذج لطرح أدوات الدين والاستثمار فيها، وتصريحًا ممنوحًا لنموذج التداول الاجتماعي، ليصل عدد تصاريح تجربة التقنية المالية القائمة بنهاية العام 2024م، إلى (46) تصريحًا.

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