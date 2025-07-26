هلال صفر يزين سماء السعودية الليلة

أكدت الجمعية الفلكية بجدة أن هلال صفر سيزيّن مساء اليوم، سماء المملكة والوطن العربي، مشيرةً إلى أن هذه الظاهرة تعدّ فرصة مثالية للرصد والتأمل وتجديد الأمل في مواسم الخير القادمة.

وأوضحت الفلكية أن رصد هلال صفر يتزامن مع ظاهرة “نور الأرض”، إذ يظهر الجزء المظلم من القمر مضاءً بضوء خافت نتيجة انعكاس ضوء الشمس من الأرض إلى سطح القمر، ومع استمرار حركة القمر نحو الشرق في مداره حول الأرض، يتغيّر موقعه في السماء يوميًا؛ مما يجعله أداة مثالية لتحديد مواقع الأجرام السماوية خلال الأسابيع المقبلة، إذ تتميّز هذه الفترة برصد الأجسام السماوية الخافتة في أعماق الفضاء مثل المجرات والعناقيد النجمية، وذلك بفضل ظلمة السماء الناتجة عن غياب القمر الساطع.