وحدات الأحوال المدنية تُقدم خدماتها في 15 موقعًا حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (15) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في المركز الحضاري بمحافظة رابغ، وللنساء في مركز الليث لمدة أسبوع لكل منهما، وللرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مهرجان العنب بمركز البسيتين لمدة ستة أيام، وللنساء في مركز الجرذاوية لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مستشفى الرس العام، ويوم الأربعاء في بلدية محافظة الرس لمدة يومين لكل منهما.

وفي منطقة عسير تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز ترج بمحافظة بيشة، وفي مركز خيبر الجنوب لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي إدارة التعليم بمنطقة عسير لمدة يوم.

كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال والنساء في إمارة منطقة نجران لمدة يومين، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة في جمعية شاركني للتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، ويوم الخميس للرجال في محافظة بقعاء بمنطقة حائل لمدة يوم لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها،وتعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.