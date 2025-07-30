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وداعًا صاحب البهجة.. وفاة الفنان لطفي لبيب بعد صراع مع المرض

الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٧ مساءً
وداعًا صاحب البهجة.. وفاة الفنان لطفي لبيب بعد صراع مع المرض
المواطن - فريق التحرير

توفي الفنان المصري لطفي لبيب، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض وتراجع حالته الصحية في الآونة الأخيرة.

ونعى نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، الفنان لطفي لبيب، وكتب عبر حسابه الشخصي على إنستغرام: “وداعًا صاحب البهجة”.

وكان أشرف زكي، قد أكد في وقت سابق عودة لطفي لبيب للعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.

وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية أن لبيب أصيب بنزيف في الحنجرة دخل على إثره المستشفى وأثر على حالته الصحية بشكل مباشر، وأدى لمنع الزيارات عنه خوفًا من تعرضه لأي مضاعفات.

مسيرة طويلة

وشارك لطفي لبيب في أكثر من 100 فيلم سينمائي وقرابة 30 عملا دراميا، تناول مع عدد من الممثلين الكبار، واشتهر بدور السفير الإسرائيلي في فيلم السفارة في العمارة مع الفنان عادل إمام، وكذلك دور السائق في فيلم عسل إسود مع الفنان أحمد حلمي، فضلا عن تعاونه مع كبار الممثلين المصريين.

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