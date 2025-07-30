وداعًا صاحب البهجة.. وفاة الفنان لطفي لبيب بعد صراع مع المرض

عبور 7 شاحنات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة المياه تُنجز المرحلة الثالثة من خط الصرف الصحي الرئيسي بحي عكاظ في الرياض وصايا من شؤون الحرمين لزوار المسجد الحرام أرباح مرسيدس-بنز تهبط بأكثر من النصف في 6 أشهر حقنة ثورية تنهي معاناة فقدان السمع نهائيًا ارتفاع أسعار الذهب اليوم ترقب قرار الفيدرالي الأميركي اليوم بشأن الفائدة طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على 4 مناطق وصول أمواج تسونامي إلى اليابان
توفي الفنان المصري لطفي لبيب، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض وتراجع حالته الصحية في الآونة الأخيرة.
ونعى نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، الفنان لطفي لبيب، وكتب عبر حسابه الشخصي على إنستغرام: “وداعًا صاحب البهجة”.
وكان أشرف زكي، قد أكد في وقت سابق عودة لطفي لبيب للعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.
وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية أن لبيب أصيب بنزيف في الحنجرة دخل على إثره المستشفى وأثر على حالته الصحية بشكل مباشر، وأدى لمنع الزيارات عنه خوفًا من تعرضه لأي مضاعفات.
وشارك لطفي لبيب في أكثر من 100 فيلم سينمائي وقرابة 30 عملا دراميا، تناول مع عدد من الممثلين الكبار، واشتهر بدور السفير الإسرائيلي في فيلم السفارة في العمارة مع الفنان عادل إمام، وكذلك دور السائق في فيلم عسل إسود مع الفنان أحمد حلمي، فضلا عن تعاونه مع كبار الممثلين المصريين.