وزارة الرياضة تُعلن تخصيص أول 3 أندية عبر الطرح العام

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الخميس وبالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، تخصيص أول ثلاثة أندية رياضية سعودية، عبر الطرح العام، وهي أندية: (الأنصار والخلود والزلفي)، وانتقال ملكيتها إلى جهات استثمارية، وذلك بعد أن تم الإعلان في أغسطس من عام 2024م عن طرح هذه الأندية للتخصيص، وهي: (الأنصار، والخلود، والزلفي).

يأتي ذلك ضمن مرحلة جديدة من مراحل التخصيص في القطاع الرياضي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في جانب الاستثمار والحوكمة الإدارية والمالية في القطاع الرياضي.

تخصيص الأندية الثلاثة

وتُعد هذه المرحلة، هي تخصيص الأندية الثلاثة، بعد استكمالها للإجراءات النظامية من قبل المركز الوطني للتخصيص ووزارة الرياضة، وبعد انتقال ملكية الأندية الثلاثة، فإن نادي الزلفي ستنتقل ملكيته إلى شركة “نجوم السلام”، فيما ستنتقل ملكية نادي الخلود إلى شركة “Harburg Group”، وستنتقل ملكية نادي الأنصار إلى شركة “عودة البلادي وأبناؤه”.

وأوضحت الوزارة أنه قد تم الانتهاء من فترة استقبال العروض المقدمة للاستحواذ على نادي النهضة، بعد أن طلبت الجهات الاستثمارية تمديد فترة التقديم، حيث يجري حالياً دراسة هذه العروض، فيما لم تستوفِ باقي الجهات الاستثمارية معايير الاستحواذ بعد (الخلود والعروبة)، الإجراءات النظامية المتعلقة بالتقييم الفني والمالي، وهو ما استدعى عدم استكمالها لمراحل الطرح والتمكين، وعدم تقديمها لعروض مُجزية، تحقق الأهداف الاستراتيجية من المشروع.

يشار إلى أن عملية التخصيص قد مرت بعدة مراحل، بدايــة مــن استقبال العروض، ثم التقييم الأولي، ومروراً بعدة مراحل من عملية استقبال العروض والتقييم الفني والمالي مـن قبل الجهات المعنية بمراعاة جوانب التقييم المختلفة، لتحقيق أفضل ما يمكن من عوائد رياضية واقتصادية واجتماعية.

فتح المجال لاستقبال الطلبات

من جانب آخر، كشفت الوزارة عن فتح المجال لاستقبال طلبات الاهتمام من الجهات الاستثمارية التي ترغب في الاسـتحواذ على أي من الأندية الرياضية السعودية الأخرى، وذلك عبر الموقع الرسـمي لوزارة الرياضة، علـى أن يتـم بعد ذلك دراسة جاهزية النادي أولاً، ثم دراسة العروض المقدمة من الجهات الاستثمارية، وأخيراً مرحلة طرح النادي للمنافسة العامة.

يأتي ذلك تجسيداً للخطوات التي تمت خلال السنوات الماضية، والتي عملت فيها وزارة الرياضة على رفع كفاءة الأداء وتطوير الحوكمة المالية والإدارية للأندية، إضافة إلى تهيئة الأندية ومجالس إداراتها، والعمل على تعزيز الشراكة والتمكين للقطاع الخاص، بما يسهم في بناء قطاع رياضي احترافي وتنافسي، يحقق أهداف قطاع الرياضة ضمن رؤية السعودية 2030