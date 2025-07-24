Icon

غنام الغنام يوثق مراحل نشأة تعليم حفر الباطن منذ 1398هـ وحتى الدمج مع تعليم الشرقية Icon 3 تنبيهات من المرور لقائدي السيارات Icon هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال عامين من نظام الوساطة Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران الإمارات Icon تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار ببقية الأندية

وزارة الرياضة تُعلن تخصيص أول 3 أندية عبر الطرح العام

الخميس ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٥:١٣ مساءً
وزارة الرياضة تُعلن تخصيص أول 3 أندية عبر الطرح العام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الخميس وبالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، تخصيص أول ثلاثة أندية رياضية سعودية، عبر الطرح العام، وهي أندية: (الأنصار والخلود والزلفي)، وانتقال ملكيتها إلى جهات استثمارية، وذلك بعد أن تم الإعلان في أغسطس من عام 2024م عن طرح هذه الأندية للتخصيص، وهي: (الأنصار، والخلود، والزلفي).

يأتي ذلك ضمن مرحلة جديدة من مراحل التخصيص في القطاع الرياضي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في جانب الاستثمار والحوكمة الإدارية والمالية في القطاع الرياضي.

قد يهمّك أيضاً
ما تود معرفته عن حملة “ابدأ استمر” الرياضية

ما تود معرفته عن حملة “ابدأ استمر” الرياضية

الماس : وزارة الرياضة تعمل على إنهاء أزمة رومارينهو

الماس : وزارة الرياضة تعمل على إنهاء أزمة رومارينهو

تخصيص الأندية الثلاثة

وتُعد هذه المرحلة، هي تخصيص الأندية الثلاثة، بعد استكمالها للإجراءات النظامية من قبل المركز الوطني للتخصيص ووزارة الرياضة، وبعد انتقال ملكية الأندية الثلاثة، فإن نادي الزلفي ستنتقل ملكيته إلى شركة “نجوم السلام”، فيما ستنتقل ملكية نادي الخلود إلى شركة “Harburg Group”، وستنتقل ملكية نادي الأنصار إلى شركة “عودة البلادي وأبناؤه”.

وأوضحت الوزارة أنه قد تم الانتهاء من فترة استقبال العروض المقدمة للاستحواذ على نادي النهضة، بعد أن طلبت الجهات الاستثمارية تمديد فترة التقديم، حيث يجري حالياً دراسة هذه العروض، فيما لم تستوفِ باقي الجهات الاستثمارية معايير الاستحواذ بعد (الخلود والعروبة)، الإجراءات النظامية المتعلقة بالتقييم الفني والمالي، وهو ما استدعى عدم استكمالها لمراحل الطرح والتمكين، وعدم تقديمها لعروض مُجزية، تحقق الأهداف الاستراتيجية من المشروع.

يشار إلى أن عملية التخصيص قد مرت بعدة مراحل، بدايــة مــن استقبال العروض، ثم التقييم الأولي، ومروراً بعدة مراحل من عملية استقبال العروض والتقييم الفني والمالي مـن قبل الجهات المعنية بمراعاة جوانب التقييم المختلفة، لتحقيق أفضل ما يمكن من عوائد رياضية واقتصادية واجتماعية.

فتح المجال لاستقبال الطلبات

من جانب آخر، كشفت الوزارة عن فتح المجال لاستقبال طلبات الاهتمام من الجهات الاستثمارية التي ترغب في الاسـتحواذ على أي من الأندية الرياضية السعودية الأخرى، وذلك عبر الموقع الرسـمي لوزارة الرياضة، علـى أن يتـم بعد ذلك دراسة جاهزية النادي أولاً، ثم دراسة العروض المقدمة من الجهات الاستثمارية، وأخيراً مرحلة طرح النادي للمنافسة العامة.

يأتي ذلك تجسيداً للخطوات التي تمت خلال السنوات الماضية، والتي عملت فيها وزارة الرياضة على رفع كفاءة الأداء وتطوير الحوكمة المالية والإدارية للأندية، إضافة إلى تهيئة الأندية ومجالس إداراتها، والعمل على تعزيز الشراكة والتمكين للقطاع الخاص، بما يسهم في بناء قطاع رياضي احترافي وتنافسي، يحقق أهداف قطاع الرياضة ضمن رؤية السعودية 2030

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد