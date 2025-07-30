وزير الإعلام: مساعدات السعودية تجاوزت 30 مليار ريال وشملت 108 دول تنبيه من السفارة السعودية لدى الصين للمواطنين بشأن عاصفة استوائية إحباط تهريب 146 كيلو قات في جازان مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10914 نقطة التجارة تستدعي 96 طقم أكواب زجاجية للأطفال: توقفوا عن استخدامها فورًا الغذاء والدواء توقف خطوط إنتاج غذائية وتتخذ إجراءات تصحيحية بحق منشآت مخالفة الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب فرصة استثمارية لإقامة مصنع إنتاج أعلاف في تبوك ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في تبوك وداعًا صاحب البهجة.. وفاة الفنان لطفي لبيب بعد صراع مع المرض
قال وزير الإعلام سلمان الدوسري إن المملكة قطعت خطوات متقدمة في مجالات التقنية والاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى التحول الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات في السعودية، وقدرته على تحويل البيانات إلى قرارات، والخوارزميات إلى أدوات للتنمية.
وتابع الدوسري خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم الأربعاء: أن المملكة تغيث وتبني، والمساعدات السعودية تنطلق من منظومة إنسانية مستدامة، فقد بلغ إجمالي ما قدمته المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 30 مليار ريال، شملت 108 دول، عبر أكثر من 3500 برنامج تنموي وحيوي.
كما أجرت قرابة 230 ألف عملية جراحية، وبلغ عدد المتطوعين نحو 80 ألف متطوع ومتطوعة.
أما البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، فقال وزير الإعلام إنه قدم دعمًا تجاوز 4 مليارات و270 مليون ريال، عبر أكثر من 265 مشروعًا ومبادرة في قطاعات حيوية مثل الطرق والكهرباء والصحة والتعليم، مضيفًا: المملكة تؤمن بأن التنمية المستدامة مسؤولية تتجاوز الحدود.