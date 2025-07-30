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وزير الإعلام: مساعدات السعودية تجاوزت 30 مليار ريال وشملت 108 دول

الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤١ مساءً
وزير الإعلام: مساعدات السعودية تجاوزت 30 مليار ريال وشملت 108 دول
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير الإعلام سلمان الدوسري إن المملكة قطعت خطوات متقدمة في مجالات التقنية والاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى التحول الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات في السعودية، وقدرته على تحويل البيانات إلى قرارات، والخوارزميات إلى أدوات للتنمية.

وتابع الدوسري خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم الأربعاء: أن المملكة تغيث وتبني، والمساعدات السعودية تنطلق من منظومة إنسانية مستدامة، فقد بلغ إجمالي ما قدمته المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 30 مليار ريال، شملت 108 دول، عبر أكثر من 3500 برنامج تنموي وحيوي.

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كما أجرت قرابة 230 ألف عملية جراحية، وبلغ عدد المتطوعين نحو 80 ألف متطوع ومتطوعة.

أما البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، فقال وزير الإعلام إنه قدم دعمًا تجاوز 4 مليارات و270 مليون ريال، عبر أكثر من 265 مشروعًا ومبادرة في قطاعات حيوية مثل الطرق والكهرباء والصحة والتعليم، مضيفًا: المملكة تؤمن بأن التنمية المستدامة مسؤولية تتجاوز الحدود.

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