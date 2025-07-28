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نرفض استهداف المدنيين في غزة

وزير الخارجية الفرنسي: لا بديل عن حل الدولتين

الإثنين ٢٨ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٩ مساءً
وزير الخارجية الفرنسي: لا بديل عن حل الدولتين
المواطن - فريق التحرير

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، دعم بلاده القاطع لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، مشددًا على أن “حل الدولتين” هو الخيار الوحيد لضمان أمن وسلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

جاء ذلك في كلمته خلال أعمال المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، المنعقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال بارو: “لا يمكننا القبول باستهداف المدنيين، نساءً وأطفالاً، أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات”، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وأوضح أن هناك توافقًا دوليًا متزايدًا داخل المؤتمر بشأن ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وتحقيق وقف فوري للأعمال العدائية.

وأضاف الوزير الفرنسي أن هذا المؤتمر يجب أن يشكل نقطة تحول حقيقية نحو تنفيذ حل الدولتين، والعمل على الانتقال من مرحلة الحرب إلى تسوية نهائية للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، محذرًا من أن استمرار الصراع يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار وأمن المنطقة بأسرها.

وتابع بارو: “إذا استمرت سياسة فرض الأمر الواقع وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، فإن آفاق قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للبقاء ستكون في خطر”. وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية هذا الأفق، مؤكدًا أن المبادئ الداعية لحل الدولتين يجب أن تترجم إلى إجراءات حقيقية على الصعيدين السياسي والأمني، وكذلك الاقتصادي.

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