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وزير الصحة يُكرّم الجهات الصحية المشاركة في موسم حج 1446هـ

الخميس ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٤ مساءً
وزير الصحة يُكرّم الجهات الصحية المشاركة في موسم حج 1446هـ
المواطن - فريق التحرير

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كرّم وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، الجهات المشاركة في موسم حج 1446هـ، خلال حفل نظمته الوزارة والمجلس الصحي السعودي اليوم في مدينة الرياض، بحضور قيادات القطاعات الصحية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية الشريكة في أعمال الحج، تقديرًا للجهود التي بذلتها هذه الجهات في تقديم خدمات صحية متكاملة لحجاج بيت الله الحرام، ما أسهم في رفع كفاءة الاستجابة وجودة الرعاية الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك انسجامًا مع مستهدفات برنامجي “تحول القطاع الصحي” و”خدمة ضيوف الرحمن” المنبثقين عن رؤية المملكة 2030.

وأكد الجلاجل أن ما تحقق في موسم الحج جاء بفضل الله ثم بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة –أيدها الله–، وحرصها الدائم على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، موجّهًا شكره للجنة الحج العليا، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وجهات المنظومة الصحية، منوهًا أيضًا بالدور التكاملي الذي أداه كل من: هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الصحة العامة (وقاية)، والخدمات الطبية العسكرية، والدفاع المدني، والجهات الشريكة في القطاعين الخاص وغير الربحي على ما بذلوه من جهود مخلصة وتنسيق فعّال أسهم في نجاح الموسم وتحقيق مستهدفاته الصحية.

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وقال: “بفضل التخطيط المبكر والعمل بروح الفريق الواحد، قدمنا أكثر من 600 ألف خدمة صحية، وفعّلنا شبكة مستشفى صحة الافتراضي، لتقديم الاستشارات التخصصية، إلى جانب تفعيل دور الذكاء الاصطناعي في متابعة الحالات الصحية بشكل وقائي واستباقي، واستخدام طائرات مُسيّرة في إيصال الإمدادات الطبية”.

وشهد الحفل تسليم دروع تكريمية لأعضاء المجلس الصحي السعودي المشاركين في حج 1446هـ، إلى جانب الجهات المشاركة في الموسم، تقديرًا لجهودهم المتواصلة خلال موسم الحج، كما جاء التكريم امتدادًا للنهج المؤسسي للمنظومة الصحية في دعم وتمكين جميع جهات القطاع الصحي، وتحفيز الشراكات الوطنية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة لضيوف الرحمن.

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