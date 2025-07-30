توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على 4 مناطق وصول أمواج تسونامي إلى اليابان روسيا.. زلزال في كامتشاتكا بقوة 8.8 درجة يتسبب في تسونامي زلزال بقوة 4.68 ريختر جنوب البحر الأحمر على بُعد 150 كلم من جازان اتفاق الصين وأمريكا على تمديد الهدنة التجارية فيضانات نيجيريا تقتل 23 شخصًا وتشرد الآلاف سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إغاثية متنوعة للنازحين من السويداء إلى درعا ضبط مواطن رعى 30 رأسًا من الأغنام في محمية الملك عبدالعزيز السعودية ترحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية نظام الإحصاء الجديد.. مرحلة نوعية في مسيرة التحول الإحصائي في السعودية
وصلت إلى جزيرة هوكايدو في شمال اليابان اليوم أمواج مدّ عالية (تسونامي) الناجمة عن الزلزال الضخم الذي ضرب قبالة سواحل أقصى الشرق الروسي، وقد بلغ ارتفاعها 30 سنتيمترا، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كاي”.
وحذّرت الهيئة من أن أمواج تسونامي أخرى قد تتبع هذه الموجة الأولى وقد يكون ارتفاعها أعلى بكثير، علمًا بأن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية كانت قد توقعت أمواجًا يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار على طول السواحل الشمالية والشرقية للأرخبيل، وصولًا إلى جنوب أوساكا.