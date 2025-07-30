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وصول أمواج تسونامي إلى اليابان

الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
وصول أمواج تسونامي إلى اليابان

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وصلت إلى جزيرة هوكايدو في شمال اليابان اليوم أمواج مدّ عالية (تسونامي) الناجمة عن الزلزال الضخم الذي ضرب قبالة سواحل أقصى الشرق الروسي، وقد بلغ ارتفاعها 30 سنتيمترا، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كاي”.

وحذّرت الهيئة من أن أمواج تسونامي أخرى قد تتبع هذه الموجة الأولى وقد يكون ارتفاعها أعلى بكثير، علمًا بأن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية كانت قد توقعت أمواجًا يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار على طول السواحل الشمالية والشرقية للأرخبيل، وصولًا إلى جنوب أوساكا.

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