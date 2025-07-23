وظائف إدارية شاغرة بـ مصفاة ساتورب

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف ساتورب

وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول برامج استمرارية ومرونة الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المخاطر، إدارة الأعمال، القانون، المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل معالجة المطالبات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)