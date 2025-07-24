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وظائف شاغرة بشركة سيف للخدمات الأمنية

الخميس ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٢ مساءً
وظائف شاغرة بشركة سيف للخدمات الأمنية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، إحدى شركات الصندوق السعودي للاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيف

وبيّنت شركة سيف للخدمات الأمنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير الميزانية والتقارير.

– مدير الرقابة المالية.

– مدير أول التخطيط والتعبئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سيف للخدمات الأمنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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