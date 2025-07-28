وظائف شاغرة بـ روشن للتطوير العقاري

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي إنتاج التسويق.
– مدير الدفاع عن الأمن السيبراني.
– أخصائي الاتصالات الداخلية.
– مدير أول إدارة استمرارية الأعمال.
– مدير أول إدارة المخاطر المؤسسية.
– مدير أول إدارة المخاطر التشغيلية.
– مساعد مدير إدارة المخاطر التشغيلية.
– مدير مخاطر التنمية.
– أخصائي المخاطر العقارية.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)