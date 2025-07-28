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وظائف شاغرة بـ شركة الملاحة الجوية

الإثنين ٢٨ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٤ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة الملاحة الجوية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– محلل تصميم تنظيمي وتخطيط القوى العاملة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– أخصائي حوكمة البيانات والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة البيانات، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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