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وظائف شاغرة بـ شركة جسارة لإدارة المشاريع

الإثنين ٢٨ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة جسارة لإدارة المشاريع
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس تصميم المباني.

– مهندس تصميم داخلي.

– مهندس تصميم المناظر الطبيعية.

– مدير أول ضمان الجودة.

– مدير إدارة أصحاب المصلحة.

– محاسب مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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