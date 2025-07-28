وظائف شاغرة بـ شركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والظهران، والرياض، وتبوك.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق دعم عمليات السرب.

– مدرب توريد.

– محاسب مالي أول.

– فني أول صيانة الصواريخ والذخائر.

– أخصائي الأصول/ تقنية المعلومات.

– مشرف أول خلية معايير تحميل الأسلحة.

– مدرب قوارب.

– مدرب محاكاة/ الهوك.

– مسؤول المشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)