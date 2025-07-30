وظائف شاغرة بـ فروع شركة المراعي

للمرة الخامسة.. الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يثبت معدلات الفائدة إصدار أول رخصة بناء وفق العمارة السعودية بالأحساء نمو الصكوك وأدوات الدين في السعودية بنسبة 20% إطلاق تجربة التوصيل باستخدام مركبات ذاتية القيادة في واجهة روشن سلمان بن سلطان يتسلم شهادة اعتماد المدينة المنورة مدينة صحية للمرة الثانية وزير الإعلام: مساعدات السعودية تجاوزت 30 مليار ريال وشملت 108 دول تنبيه من السفارة السعودية لدى الصين للمواطنين بشأن عاصفة استوائية إحباط تهريب 146 كيلو قات في جازان مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10914 نقطة التجارة تستدعي 96 طقم أكواب زجاجية للأطفال: توقفوا عن استخدامها فورًا
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من حائل، والرياض، وعرعر.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف الجودة (حائل).
– مدرب فني (حائل).
– مدير أول الإنتاج (حائل).
– مشرف اللوجستيات (الرياض).
– مشرف المبيعات (عرعر).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)