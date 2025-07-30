Icon

للمرة الخامسة.. الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يثبت معدلات الفائدة Icon إصدار أول رخصة بناء وفق العمارة السعودية بالأحساء Icon نمو الصكوك وأدوات الدين في السعودية بنسبة 20% Icon إطلاق تجربة التوصيل باستخدام مركبات ذاتية القيادة في واجهة روشن  Icon سلمان بن سلطان يتسلم شهادة اعتماد المدينة المنورة مدينة صحية للمرة الثانية Icon وزير الإعلام: مساعدات السعودية تجاوزت 30 مليار ريال وشملت 108 دول Icon تنبيه من السفارة السعودية لدى الصين للمواطنين بشأن عاصفة استوائية Icon إحباط تهريب 146 كيلو قات في جازان Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10914 نقطة Icon التجارة تستدعي 96 طقم أكواب زجاجية للأطفال: توقفوا عن استخدامها فورًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ فروع شركة المراعي

الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
وظائف شاغرة بـ فروع شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من حائل، والرياض، وعرعر.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة المراعي

وظائف شاغرة في شركة المراعي

#وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

#وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

– مشرف الجودة (حائل).

– مدرب فني (حائل).

– مدير أول الإنتاج (حائل).

– مشرف اللوجستيات (الرياض).

– مشرف المبيعات (عرعر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع عيادات ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة سيف للخدمات الأمنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة سيف للخدمات الأمنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ وزارة الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ وزارة الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية

حصاد اليوم