وظائف شاغرة بفروع شركة PARSONS

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أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، ومشروع القدية، والخبر، وجدة، وأبها.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف مشروع/ إدارة المرور.
– رئيس قسم السياسات والجودة والتدقيق.
– مهندس تخطيط المشاريع.
– أخصائي المشتريات/ العقود.
– منسق فريق.
– مهندس مشروع/ مرافق المياه والصرف الصحي.
– خبير أنظمة إشارات المرور.
– مهندس تخطيط.
– أخصائي عمليات مركز التحكم في حركة المرور.
– مدير البناء/ المياه.
– مدير الامتثال الثقافي والديني.
– أخصائي هندسة معمارية.
– أخصائي سلامة النقل.
– أخصائي إعداد التقارير.
– مستشار فني أول/ المحطات.
– مدير أول المشتريات.
– مدير تصميم البنية التحتية/ الطرق والجسور.
– مدير صيانة المرافق.
– نائب مدير الهندسة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)