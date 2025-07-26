وظائف شاغرة بفروع متاجر الرقيب

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الهفوف، والأحساء، وخميس مشيط، وجدة، والخبر، والدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس صناعي (الهفوف).

– ممثل خدمة العملاء (الأحساء).

– مهندس صناعي (خميس مشيط).

– أمين الصندوق (جدة).

– مساعد مبيعات (الخبر).

– مسؤول اللوجستيات (الخبر).

– مسؤول المشتريات (الخبر).

– محلل المخزون (الدمام).

– محلل المخزون (الرياض).

– منسق التوصيل (الرياض).

– أمين الصندوق (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)