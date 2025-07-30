وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرز مركز الأمير سلطان، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أنظمة مدمجة.
– أخصائي إدارة الموردين.
– أخصائي مطابقة المعايير.
وأوضح مركز الأمير سلطان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)