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وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية

الأربعاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز نظم الموارد الحكومية

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– خبير أول تكامل وهندسة البيانات.

– مدير قسم تكامل وهندسة البيانات.

– مدير قسم عمليات أنظمة الذكاء الاصطناعي.

– أخصائي أول أنظمة تخطيط الموارد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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