وظائف شاغرة في الشركة السعودية لشراء الطاقة

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أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير دعم التدقيق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير إدارة النقد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 28 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)