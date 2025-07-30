وظائف شاغرة في الشركة السعودية للموانئ

أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف الشركة السعودية للموانئ

وأبرزت الشركة السعودية العالمية للموانئ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني كهرباء.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس كهرباء.

– مبرمج تطبيقات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية العالمية للموانئ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)