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وظائف شاغرة في بنك التصدير والاستيراد

الأربعاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٦ مساءً
وظائف شاغرة في بنك التصدير والاستيراد
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر المركز الرئيسي للبنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف بنك التصدير والاستيراد

وبيّنت إدارة بنك التصدير والاستيراد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي مخاطر التشغيل.

– خبير الفعالية التنظيمية.

– أخصائي أول استقطاب الكفاءات.

– أخصائي أنظمة معلومات الموارد البشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة بنك التصدير والاستيراد، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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