وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس كهربائي.

– فني مختبرات طبية.

– أمين المكتبة.

– مصمم رسومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت جامعة الملك سعود، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2025م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)