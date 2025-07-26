وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير شبكات توزيع المرافق المائية.

– مساعد مدير شبكات النقل والتوزيع للمرافق الجافة.

– مدير أول الشبكات الصغيرة وتخزين البطاريات.

– مدير أول تخطيط وتشغيل الأماكن.

– مدير عمليات النقل البري.

– مشرف تجربة الزائر.

– مدير التسويق.

– مدير المرافق ومراقبة العرض.

– مدير المجموعة التجارية والتسويقية.

– مدير مجموعة تجربة الزائر.

– مشرف التجزئة والأغذية والمشروبات.

– مدير تجربة الزائر.

– مشرف المرافق.

– مشرف تجربة الزائر والتذاكر.

– مشرف الموارد البشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)