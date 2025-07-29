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وظائف شاغرة في شركة الخزف

الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٣ مساءً
وظائف شاغرة في شركة الخزف
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس أول التكلفة.

– تنفيذي مبيعات/ صالة العرض.

– مسؤول المخاطر التشغيلية.

– تنفيذي مبيعات أول/ مبيعات المشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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