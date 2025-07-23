وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات

أعلنت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف تهيئة وصيانة الطائرات

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب/ منسق إلكترونيات الطيران.

– مفتش مراقبة جودة الصيانة.

– مشرف موقع الصيانة.

– مدرب/ فني ميكانيكي.

– مدرب/ فني إلكترونيات الطيران.

– مدرب/ منسق معدات أرضية.

– مدرب/ فني معدات.

– أخصائي مشاريع.

– مدرب/ فني معدات الهبوط الأرضية.

– مدرب طيران.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يوليو 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 21 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)