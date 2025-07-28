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وظائف شاغرة في شركة سيف للخدمات الأمنية

الإثنين ٢٨ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١:١١ مساءً
وظائف شاغرة في شركة سيف للخدمات الأمنية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، إحدى شركات الصندوق السعودي للاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيف

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول مراقبة الجودة.

– أخصائي مراقبة الجودة.

– أخصائي إدارة أصحاب المصلحة.

– أخصائي التعبئة.

– أخصائي التخطيط.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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