وظائف شاغرة في شركة سيف للخدمات الأمنية

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أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، إحدى شركات الصندوق السعودي للاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.
– مساعد تنفيذي.
– محاسب أول مشروع.
– مسؤول مراقبة الجودة.
– أخصائي مراقبة الجودة.
– أخصائي إدارة أصحاب المصلحة.
– أخصائي التعبئة.
– أخصائي التخطيط.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)