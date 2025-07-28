وظائف شاغرة في فروع شركة الدواء

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أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة والمتاجر التابعة لها في كل من الخبر، والرياض.
وأبرزت شركة الدواء الطبية، أنّ الوظائف متاحة وفق المسميات التالية:
– مطور أول التطبيقات.
– مستشار أول تجاري.
– مشرف التخليص الجمركي.
– مساعد قانوني.
وأوضحت شركة الدواء الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 25 سبتمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)