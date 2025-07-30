وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز إنفاذ

وأبرزت إدارة مركز الإسناد والتصفية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– خبير التحول الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير المحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مركز الإسناد والتصفية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)