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وظائف شاغرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط

الخميس ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٢ مساءً
وظائف شاغرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الاقتصاد

وبينت الوزارة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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وظائف “منفذ خدمة” في “الاتصالات” لحملة الدبلوم والثانوية

– أخصائي المحتوى: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، الصحافة، التسويق، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير المخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال، إدارة المخاطر)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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