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وظائف شاغرة قي شركة التصنيع

السبت ٢٦ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
وظائف شاغرة قي شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير التقاضي والتجارة.

– ممثل مبيعات.

– أخصائي مركز البيانات.

– مشرف الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

– أخصائي أول أنظمة.

– منسق/ مصمم الرسومات.

– مستشار التعلم والتطوير.

– مهندس أول التخطيط.

– مفتش مراقبة الجودة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يوليو 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 24 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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