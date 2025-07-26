وظائف شاغرة قي شركة التصنيع

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير التقاضي والتجارة.
– ممثل مبيعات.
– أخصائي مركز البيانات.
– مشرف الجودة والصحة والسلامة والبيئة.
– أخصائي أول أنظمة.
– منسق/ مصمم الرسومات.
– مستشار التعلم والتطوير.
– مهندس أول التخطيط.
– مفتش مراقبة الجودة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يوليو 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 24 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)