وظائف شاغرة لدى البريد السعودي

أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المؤسسة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مؤسسة البريد

وأبرزت مؤسسة البريد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول المنتجات الدولية.

– أخصائي أول التسعير والربحية.

– مساعد مدير المنتجات المحلية.

– مساعد مدير منتجات العنوان الوطني.

– مدير تنفيذي حسابات المبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مؤسسة البريد، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)