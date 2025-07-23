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وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن

الأربعاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من جدة، والهفوف، ومكة المكرمة، والقريات.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي مخابز (جدة).

– مشرف مبيعات (عدد وظيفتين/ الهفوف).

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– موظف مراقبة المخزون (جدة).

– مشرف مبيعات (القريات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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