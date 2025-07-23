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وظائف شاغرة لدى شركة روشن

الأربعاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة روشن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير أول الدفاع عن الأمن السيبراني.

– مدير أول الفعاليات المؤسسية.

– أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي.

– مدير الاتصالات الداخلية.

– مدير تسويق الوجهات.

– أخصائي إدارة الفعاليات.

– مدير أول تسويق الوجهات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يوليو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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