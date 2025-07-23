وظائف شاغرة لدى شركة روشن

غنام الغنام يوثق مراحل نشأة تعليم حفر الباطن منذ 1398هـ وحتى الدمج مع تعليم الشرقية 3 تنبيهات من المرور لقائدي السيارات هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال عامين من نظام الوساطة وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف وظائف شاغرة بـ شركة طيران الإمارات تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة
أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير العمليات المالية.
– مدير أول الدفاع عن الأمن السيبراني.
– مدير أول الفعاليات المؤسسية.
– أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي.
– مدير الاتصالات الداخلية.
– مدير تسويق الوجهات.
– أخصائي إدارة الفعاليات.
– مدير أول تسويق الوجهات.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يوليو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)