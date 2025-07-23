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وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة

الأربعاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول أنظمة عمليات المطارات.

– أخصائي أول أنظمة الأمن والسلامة.

– مدير أول الحوكمة والمخاطر والامتثال.

– مدير أول أداء عمليات خدمات الإطفاء والإنقاذ.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يوليو 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 2 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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