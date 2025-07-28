Icon

الفريق الأمريكي OpTic Gaming يحقق اللقب الـ 11 في كأس العالم للرياضات الإلكترونية Icon أول ظهور للفنانة فيروز في مراسم تشييع زياد الرحباني Icon ضبط مواطن لتخزينه حطبًا محليًا في الرياض Icon فيصل بن فرحان يصل نيويورك للمشاركة في ترؤس الاجتماع الوزاري لمؤتمر حل الدولتين Icon البان العربي.. شجرة تغنّى بها الشعراء منذ القِدم وتزهر في أحضان العُلا Icon وظائف شاغرة في شركة سيف للخدمات الأمنية Icon تحت رعاية الملك سلمان.. انطلاق المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام فبراير المقبل Icon طرح مشروع تحديث دليل المهن والمنشآت البيطرية عبر منصة استطلاع Icon وظائف شاغرة بـ روشن للتطوير العقاري Icon المدني يحذر: عدم الالتزام باشتراطات التخزين مخالفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

الإثنين ٢٨ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من طريف، ورأس الخير، ومهد الذهب.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بشركة المتقدمة للبتروكيماويات

وظائف شاغرة بشركة المتقدمة للبتروكيماويات

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

– منسق صيانة.

– مهندس رئيسي/ المعالجة الكيميائية.

– أخصائي أول عمليات الإنتاج.

– مشغل رئيسي/ عمليات الإنتاج.

– أخصائي تفتيش الصحة والسلامة والبيئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ شركة الملاحة الجوية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة الملاحة الجوية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ مصفاة ساتورب
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ مصفاة ساتورب

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في بنك التصدير والاستيراد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في بنك التصدير والاستيراد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى هيئة الطيران المدني
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة الطيران المدني

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع عيادات ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع عيادات ديافيرم

حصاد اليوم