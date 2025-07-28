وظائف شاغرة لدى شركة معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من طريف، ورأس الخير، ومهد الذهب.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق صيانة.
– مهندس رئيسي/ المعالجة الكيميائية.
– أخصائي أول عمليات الإنتاج.
– مشغل رئيسي/ عمليات الإنتاج.
– أخصائي تفتيش الصحة والسلامة والبيئة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أغسطس 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)