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وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 3 مدن

السبت ٢٦ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من تبوك، والرياض، وجازان، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير التصميم الفني.

– مدير أول مشروع/ التصميم الصناعي.

– مدير أول التصميم الفني.

– مدير مشروع.

– مدير أعمال التمكين.

– مدير التصميم.

– مدير نمذجة معلومات البناء.

– مهندس أول معماري.

– مصمم أول داخلي.

– مهندس أول مشروع.

– مهندس أول إنشائي.

– مخطط رئيسي.

– مراقب أول المستندات.

– أخصائي التجهيزات والمعدات.

– أخصائي هندسة التشغيل والاستدامة.

– أخصائي فني/ التصميم.

– مستشار التدريب الفني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يوليو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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