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وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار

السبت ٢٦ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساح.

– مصمم رسومات.

– مساعد محاسب.

– مهندس مدني.

– مهندس ميكانيكي.

– أخصائي المشتريات.

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.

– أخصائي مبيعات الجملة.

– رئيس عمال التدبير المنزلي.

– مساعد مهندس صيانة كهربائية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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