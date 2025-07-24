Icon

غنام الغنام يوثق مراحل نشأة تعليم حفر الباطن منذ 1398هـ وحتى الدمج مع تعليم الشرقية Icon 3 تنبيهات من المرور لقائدي السيارات Icon هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال عامين من نظام الوساطة Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران الإمارات Icon تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع عيادات ديافيرم

الخميس ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى فروع عيادات ديافيرم
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من خميس مشيط، وحائل، والرياض، وبريدة.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
#وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين بجامعة أم القرى

#وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين بجامعة أم القرى

14 وظيفة شاغرة للمعيدين والمعيدات في جامعة المؤسس

14 وظيفة شاغرة للمعيدين والمعيدات في جامعة المؤسس

– أخصائي تغذية إكلينيكية (خميس مشيط).

– أخصائي تغذية إكلينيكية (حائل).

– محاسب (الرياض).

– أخصائي اجتماعي (بريدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

حصاد اليوم