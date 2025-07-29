وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة

أعلنت مجموعة دله البركة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف دله البركة

وبيّنت مجموعة دله البركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل الميزانية.

– مدير المشتريات.

– مشرف المبيعات.

– أخصائي التعلم والتطوير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة دله البركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)