وظائف شاغرة لدى مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان

وأبرز مركز الأمير سلطان، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي طوارئ وأزمات: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، التشغيل الميداني).

– أخصائي استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المخاطر).

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 سبتمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)