Icon

سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للنازحين من السويداء إلى درعا Icon جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات التسجيل في الدبلومات عن بعد Icon عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية الفرنسي يوقعان الوثيقة التنفيذية لمسارات التعاون الأمنية Icon القبض على شخصين لترويجهما 72.715 قرصًا ممنوعًا و70 كيلو حشيش Icon وزير الخارجية الفرنسي: لا بديل عن حل الدولتين Icon القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 75 كيلو قات في عسير Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن لدورة أغسطس Icon فيصل بن فرحان: الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام بالمنطقة Icon الفريق الأمريكي OpTic Gaming يحقق اللقب الـ 11 في كأس العالم للرياضات الإلكترونية Icon أول ظهور للفنانة فيروز في مراسم تشييع زياد الرحباني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى مصفاة ياسرف

الإثنين ٢٨ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى مصفاة ياسرف
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف

وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف شاغرة للجنسين لدى جمعية إعاقة الأحساء

وظائف شاغرة للجنسين لدى جمعية إعاقة الأحساء

– محلل أول الخزانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

– مهندس أول الأجهزة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة الأجهزة، هندسة الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى هيئة الطيران المدني
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة الطيران المدني

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 3...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى البريد السعودي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى البريد السعودي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة روشن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة روشن

حصاد اليوم
وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة الدواء
حصاد اليوم

وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة الدواء

حصاد اليوم