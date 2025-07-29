وظائف شاغرة لدى هيئة التخصصات الصحية

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مصمم تجربة التعلم/ قسم التعلم الإلكتروني: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (صميم التعليم، التكنولوجيا التعليمية، تطوير المناهج)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير عام الإدارة العامة للتميز المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، إدارة الجودة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 27 سبتمبر 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)