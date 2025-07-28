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وظائف شاغرة لدى هيئة الطيران المدني

الإثنين ٢٨ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
وظائف شاغرة لدى هيئة الطيران المدني
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الطيران المدني

وبيّنت الهيئة العامة للطيران المدني، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي متقدم تطوير السياسات الاقتصادية.

– أخصائي سياسات الاتفاقيات الثنائية.

– أخصائي الرقابة الاقتصادية والإحصاء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 3 أغسطس 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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